Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. - Haberler
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Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. - Haberler
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