Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 1894 yeni hastanın tespit edildiğini, ağır hasta sayısının ise 1545'e yükseldiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü