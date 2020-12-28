Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

28.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:18
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. | Haberler.com Güncel
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