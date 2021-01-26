Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
26.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:20
Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap