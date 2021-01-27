Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.
27.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:40
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş