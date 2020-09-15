Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti
15.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:47

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

-"Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı, kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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