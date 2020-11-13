Son dakika haberleri! Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
13.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen