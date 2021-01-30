Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.