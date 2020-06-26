Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam...
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.
26.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:48
Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.
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Kaynak: AA