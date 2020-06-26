Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam... Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu. Kaynak: AA