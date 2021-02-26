Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:38
Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap