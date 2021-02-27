Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.