Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.