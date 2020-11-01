Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
01.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:04
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen