Son dakika haberleri... Türkiye'de korona virüsten 22 kişi daha hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 302 test yapılırken, bin 41 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 219 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA