Son dakika haberleri: Türkiye'de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu.
13.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:23
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu. Bugün 66 bin 892 test yapılırken, bin 243 yeni vaka tanısı konuldu, 968 kişi ise iyileşti.
(İHA)
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Kaynak: İHA