Son dakika haberleri: Türkiye'de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu. Bugün 66 bin 892 test yapılırken, bin 243 yeni vaka tanısı konuldu, 968 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA