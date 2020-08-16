Son dakika haberleri... Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu.
16.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:41
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. Bugün 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, 997 kişi ise iyileşti.
(İHA)
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Kaynak: İHA