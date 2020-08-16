Son dakika haberleri... Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. Bugün 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, 997 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA