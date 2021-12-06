Son dakika haberleri | Türkiye'de de oynayan Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti - Haberler Spor
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Son dakika haberleri | Türkiye'de de oynayan Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Türkiye'de de oynayan Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, "Savaşçımız, kardeşimiz Stevan melek oldu. Gökyüzüne uçtu." ifadesi kullanıldı.

Jelovac, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giymişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac'ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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