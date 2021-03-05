2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu

05.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:51
2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verisini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 23,64 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek, yüzde 27 ile kuru fasulye, yüzde 25,72 ile çeltik ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 ile azalış gösterdi.

Sebzelerden sofralık domates fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4,46 artış gösterdi

2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise yüzde 7,78 ile kuru soğan oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32,35 artış oldu

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değerinde yıllık yüzde 36,46 artış gerçekleşti

2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar TL oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 10:59:00. #1.14#
title