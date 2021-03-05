2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.

Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verisini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 23,64 artış gösterdi. 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek, yüzde 27 ile kuru fasulye, yüzde 25,72 ile çeltik ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 ile azalış gösterdi.

Sebzelerden sofralık domates fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 4,46 artış gösterdi

2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise yüzde 7,78 ile kuru soğan oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden fındık fiyatında yıllık yüzde 32,35 artış oldu

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değerinde yıllık yüzde 36,46 artış gerçekleşti

2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar TL ve sebzelerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar TL oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı