Son dakika haberleri! Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,84 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
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