Son dakika haberleri! Türkiye Curling Federasyonu buz tutan çayda oynayan çocukları misafir edecek
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Son dakika haberleri! Türkiye Curling Federasyonu buz tutan çayda oynayan çocukları misafir edecek

08.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:46
Son dakika haberleri! Türkiye Curling Federasyonu buz tutan çayda oynayan çocukları misafir edecek

Son dakika haberler... Türkiye Curling Federasyonu, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köylüleri tarafından doğal buz pistine dönüştürülen çayın üzerinde oynayan çocukların Erzurum'daki curling salonunda misafir edileceğini duyurdu.

Türkiye Curling Federasyonu, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köylüleri tarafından doğal buz pistine dönüştürülen çayın üzerinde oynayan çocukların Erzurum'daki curling salonunda misafir edileceğini duyurdu.

Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölge dışına çıkmayan Yolboyu köylülerinin, soğukların etkisiyle donan çayda curling oynamaları, çocukların ise kızak kayması üzerine, "Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu Köyü siz sevgili çocuklarımızı en kısa sürede Erzurum'da Curling Salonunda misafir edeceğiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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