Son dakika haberleri! Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası ertelendi
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Son dakika haberleri! Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası ertelendi

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası ertelendi

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.

Aksaray'da 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, Aksaray'ın çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasına girdiği belirtilerek, "Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Aksaray Valiliği ile yapılan istişare sonucu, sporcularımızın sağlığı düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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