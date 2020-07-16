Son dakika haberleri: Türkiye birincisi oldu, Sivas'a gurur yaşattı Son dakika habere göre Sivas'ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım, LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

Sivas'ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım, LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 ilden 181 öğrenci, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Sivas'ta ise Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda öğrenci olan Yiğit Emre Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sivas'a büyük bir gurur yaşatan Yıldırım'ın hedefi ise Tıp okumak. Türkiye birincisi Yiğit Emre Yıldırım, "Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. O kitapçığı kontrol ettiğiniz zaman stresiniz azalıyor, yok oluyor ve sınava odaklanıyorsunuz. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler" dedi.

Yıldırım, sınavda başarılı olmasını sağlayan tüm öğretmenlerine de teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA