'Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı' yarın düzenlenecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5'nci Toplantısı'nın yarın düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaret sırasında, Türkmenistan ile gündemde bulunan ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması planlandığı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Meredov'un Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5'nci Toplantısı da gerçekleştirilecek olup, Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili bir görüşme de yapacaktır. Görüşmelerde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımlar ikili ve üçlü formatta ele alınacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı