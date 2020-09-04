Son dakika haberleri | Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu
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Son dakika haberleri | Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu

Bir son dakika haberine göre Turkcell Holding AŞ, 545,6 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvuruda bulundu.

Son dakika haberleri | Turkcell Holding, Turkcell hisseleriyle ilgili MKK'ya başvurdu
04.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:06

Turkcell Holding AŞ, 545,6 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) başvuruda bulundu.

MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre Turkcell Holding, borsada işlem görmeyen statüdeki 545 milyon 600 bin adet Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.

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Kaynak: AA

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