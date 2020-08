Son dakika haberleri | Turkcell'e "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü Son dakika haberlerine göre Turkcell, küresel danışmanlık şirketi Kincentric'in düzenlediği araştırmada, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında yer aldı.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, Kincentric'in bu yıl dünya genelinde 20'ncisini, Türkiye'de ise 13'üncüsünü düzenlediği "2019 yılı En İyi İş Yerleri Programı"nda "Kincentric Türkiye - Best Employer" ödülüne layık görüldü.

Katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı ve şirketlerin "Çalışan Bağlılığı", "Bağlı Kılan Liderler", "Çeviklik" ve "Yetenek Odağı" olmak üzere dört kategoride değerlendirildiği araştırmada Turkcell, telekom sektöründen "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" değerlendirmesine katılan tek firma oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi döneminde şirket olarak başarılı bir sınav verdiklerini belirterek, "Best Employer" ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Demir, aldıkları ödül ve anket sonuçlarının; yönetim kurulundan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ve direktörlere kadar tüm yönetim takımının gösterdiği özen ve çabayla bu zorlu sınavı Turkcell olarak başarılı bir şekilde verdiklerini gösterdiğini anlattı.

Salgın sürecinde günlük nabız anketleriyle tüm çalışanların durum, ihtiyaç ve dileklerini her an yakından takip ettiklerini kaydeden Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu süreçte üst düzey yöneticilerimizden oluşan DOX (Digital Office Experience) komitemiz ve farklı ekiplerden oluşan alt komitemizin ortak çalışmasıyla, kararlarımızı tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde aldık. Çalışanlarımızın anlık anketler aracılığıyla verdikleri geri bildirimlerin ışığında, süreç ve prensiplerimizi sıcağı sıcağına, ivedilikle geliştirdik. Bu yoğun ve titiz çalışmamızın ödüle layık görülmesi ve araştırma sonuçlarına yansıması, başarımızı daha da anlamlı kılıyor."

Demir, gelecek dönemde de Turkcell çalışanlarının sağlığı ve mutluluğu için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, çalışanın nabzını an be an dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Serhat Demir, Turkcell'in bu yüksek sonuçlarında; şirketin tüm Türkiye'de ve iştirakleri aracılığıyla yurt dışında hızla yaydığı "dijitalleşme" vizyonunun ve çalışan deneyimi odağının etkisinin açık olduğunun bildirdi.

Turkcell'in 3 yılı aşkın süredir "Mobil Çalışma" ve "Ofistasyon" imkanları sunduğunu kaydeden Demir, "Güçlü teknolojik altyapımız, salgın döneminde evden çalışma modelinin tüm şirket genelinde hiçbir verim kaybı yaşanmaksızın uygulanmasını mümkün kıldı. Turkcell olarak, yeni dönem için dijital ve fizikseli harmanlayan ideal çalışma modelleri geliştirmeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Turkcell tüm sorularda yüksek puan elde etti

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'den 68 şirketin katıldığı ankette çalışanlara, "Kaygı ve Bağlantı Kurma", "Üst Yönetim Yaklaşımı, İletişimi", "Çalışan Sağlığı, Esenliği, İş Güvenliği" ve "Sanal Çalışma Verimliliği" ana başlıkları altında 18 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu soru soruldu.

Turkcell, ankette yer alan 4 ana başlığın her birinde yüksek sonuçlar elde etti. Anket sonuçları Turkcell'in Türkiye geneline göre olumlu algı ortalamasında üst sıralarda olduğunu gösterirken; global ölçekteki şirketler arasında da tüm boyutlarda daha yüksek sonuçlar aldığını ortaya koydu.

Ankette, yöneticilerin çalışanlara karşı sergilediği tutum ve verdiği desteği ölçümleyen Kaygı ve Bağlantı Kurma boyutunda Turkcell yüzde 90 oranında olumlu algıya sahipken, global ortalaması yüzde 84'te, Türkiye ortalaması ise yüzde 82'de kaldı.

Çalışanlar Turkcell üst yönetiminin salgın dönemindeki yaklaşımı ve iletişimi boyutunda yüzde 89 olumlu geri dönüş yaparken, bu oran Türkiye ortalamasında yüzde 76, global ortalamada da yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell; çalışan güvenliği, esenliği ve iş güvenliği alanında yüzde 87, sanal çalışma verimliliği boyutunda ise yüzde 86 oranında olumlu not aldı. Global Top Quartile (ortalama toplam hisse getirisi yüzde 50'nin üzerinde olan) firmalar için bu iki boyuttaki olumlu algı oranının ortalaması yüzde 83'te kaldı.

Kaynak: AA