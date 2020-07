Son dakika haberleri... Turkcell'den esnafa sabit internet desteği Son dakika gelişmesine göre Turkcell, restoran, kafe, kuaför ve taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç aylık sabit internetini karşılayacak.

Normalleşme sürecinde de iş yerlerine destek vermeye odaklanan Turkcell, küçük esnafın ihtiyacına yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell, esnafa özel can suyu desteği kapsamında, Kovid-19 salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor. Esnafın iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak şirket, cep telefonlarına gönderdiği internet hediyeleriyle kullanıcısının yanında oluyor. Tüm bunların yanı sıra kendi müşterilerine mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS'i de Turkcell ekleyerek ikiye katlıyor. Aynı zamanda Turkcell'in Mesaj Üssü servisine ilk defa abone olan iş yerlerine anında 500 SMS hediye ediliyor.

"SEKTÖRÜMÜZDE BİR İLKE İMZA ATARAK KÜÇÜK ESNAFIMIZIN İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA DESTEK OLUYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin can damarı esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunuyoruz. Yaşadığımız bu süreçten en fazla etkilenen esnafımıza yönelik destek paketimizi, onların sesine kulak vererek hazırladık. Sosyal mesafenin korunması için kapatılan küçük işletmelerimize yönelik destek paketimiz ile esnafımızın bu zor zamanında da yanında olmayı amaçlıyoruz. Hizmet sektörümüzün normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik. Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerine SMS göndermek isteyen esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak hazırladığımız ve küçük esnafımızın iletişim ihtiyaçlarına destek olduğumuz paketimizi her geçen gün genişleterek yeni faydalar sunmaya devam edeceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA