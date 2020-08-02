Son dakika haberleri! Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim yaptı Gelen son dakika haberine göre NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA