Son dakika haberleri... Türk Tarih Kurumu Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
Son dakika haberi... Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
23.07.2020 03:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 03:35
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü. - ANKARA
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Kaynak: İHA