Son dakika haberleri... Türk Tarih Kurumu Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Türk Tarih Kurumu Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri... Türk Tarih Kurumu Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
23.07.2020 03:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 03:35

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin'in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Magazin
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Spor
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Halife Hafter Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Tuvana Türkay Murat Dalkılıç Michael Jackson
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türk Tarih Kurumu Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 03:39:32. #1.14#
title