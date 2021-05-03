Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında; 10 adet akülü ve 18 adet aküsüz tekerlekli sandalye Anadolu Kışlasında düzenlenen tören ile ihtiyaç sahiplerine hediye edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Somali'ye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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