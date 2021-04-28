Son dakika haberleri: Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı alındı
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Son dakika haberleri: Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı alındı

Son dakika haberleri: Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı alındı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı kapsamında hazirana kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı kapsamında hazirana kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından söz konusu toplantıya ilişkin grafik yayımlayıp şu paylaşımda bulundu:

"Kara yolu taşımacılığı alanında ekonomimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Rus heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında haziran ayına kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık. Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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