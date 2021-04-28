Son dakika haberleri: Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı alındı

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı kapsamında hazirana kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.