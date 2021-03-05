Son dakika haberleri! Türk psikologlar, Azerbaycanlı gazi ve şehit yakınlarına desteklerini sürdürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'den davet edilen psikologlar, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere psikolojik yardımlarını sürdürüyor.

Türkiye'den davet edilen psikologlar, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere psikolojik yardımlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca davet edilen Türk doktorlar, Azerbaycan'da 1 ay boyunca 512 gazi ve şehit yakınına psikolojik yardım gösterdi, yaklaşık 1200 seans gerçekleştirdi. Çalışmaların etkili olması üzerine doktorların Bakü'de kalış süresi 1 ay daha uzatıldı.

Azerbaycan'a gelen Türk psikologların koordinatörü Selçuk Demirbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen ay 15 kişilik bir psikolog ekibinin gönüllü olarak Bakü'ye geldiğini, bu ay ise 10 psikoloğun daha gruba katıldığını söyledi.

Gazilerde ciddi psikolojik problemlerin geliştiğini, travma sonrası stres bozukluğunun çok görüldüğünü, sinirlilik, saldırganlık ve hayattan kopma gibi semptomlara rastlandığını anlatan Demirbaş, "Bunları, hızlı ve etkili şekilde iyileştirebilecek bazı psikolojik metotlar uygulayarak seanslar yaptık. Sonra projeyi uzattık. Bir ay daha buradayız. Ortalama 8 bin mağdur olduğunu rapor aldık. Bu mağdurlara Azerbaycanlı meslektaşlarımızla birlikte psikolojik yardım yaparak hayata yeniden kazandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Demirbaş, Türkiye'den gönüllü gelmek isteyen başka psikologların da bulunduğunu belirterek "Askerler cephede savaştı, işlerini gördüler geldiler. Toprakları geri aldılar. Biz de bu psikolojik cephede Azerbaycan'ın yanında mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bakü'ye gelen Türk psikologların terör mağdurlarıyla çalışma tecrübesine sahip olduğunu hatırlatan Demirbaş, aynı zamanda Azerbaycanlı psikologlara eğitim verdiklerini kaydetti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi ve Psikolojik Yardım Dairesi Başkanı Hanım Sofiyeva, Türk psikologların çalışmalarından memnun olduklarını bildirdi.

Türk psikologların büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Sofiyeva, "İster savaşta, ister savaş sonrası dönemde kardeş Türkiye yine bizim yanımızda oldu. Gelen ekipte yabancılık görmedik. Sanki yıllardır bir yerde çalıştığımız bir ekip. Bizim gazilere ve şehit yakınlarına nasıl candan yaklaştıklarını görüyoruz. Bizimle birlikte ağlıyorlar, bizimle birlikte seviniyorlar. Sergiledikleri bu yakınlık için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla tüm Türk halkına minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov