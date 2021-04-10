Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı Turgutlu'da kutlandı

Son dakika gündem haberine göre Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ve üstün başarı göstererek belge almaya hak kazanan emniyet personeline başarı belgeleri dağıtıldı.

Etkinliğe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, resmi daire müdürleri, muhtarlar ve polis memurları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen