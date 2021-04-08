Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Son dakika gündem haberi... AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk polisinin asayiş, huzur, güvenlik ile hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları kadar polis teşkilatının da fedakarlık gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır. Bugün evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak bunu polisimize borçluyuz. Polislerimiz, halkın güven ve sevgisinden güç alarak çalışmalarını sürdürecektir. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde Türk milletini gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren polis teşkilatı 176 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inancımız tamdır. 15 Temmuz'da canlarını milletimizin ve devletimizin bekası uğruna siper eden, demokrasinin kalesini teslim etmeyen polisimiz, destanlarına destanlar eklemiştir. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Edirne'mizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm polislerimize sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu yıllar diliyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yayımladığı mesajla Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Pekcanlı, mesajında, emniyet mensuplarının, vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmadığını belirtti.

Polis teşkilatının176 yıldır şan ve şerefiyle milletin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatı kurulduğu günden bu yana temel hak ve hürriyetleri, demokrasiyi, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını savunan bir kurumdur.

Milletimizin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca çalışan tüm Emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutluyor görevi başında şehit olan emniyet mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ümit Öztürk Şenol Güneş Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:24:04. #1.15#
title