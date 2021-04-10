Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Sarıkamış Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından, Emniyet Müdürü Sakarya, emniyet personelini tebrik etti.
Kağızman'da da İstiklal Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ çelenk sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci