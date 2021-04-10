Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü

Son dakika gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.