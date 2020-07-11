Son dakika haberleri! Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den Ayasofya mesajı Açıklaması Son dakika haberleri... Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması kararının milletin onlarca yıllık bir özlemini giderdiğini belirtti.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması kararının milletin onlarca yıllık bir özlemini giderdiğini belirtti.

Pakdil, yazılı açıklamasında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını değerlendirdi.

Ayasofya'nın Danıştayın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusundan yeniden ibadete açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Pakdil, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfettiği Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması milletimizin onlarca yıllık bir özlemini gidermiştir. Yüzyıllardır bir kültür mirası olarak koruduğumuz Ayasofya'yı aynen korumaya devam edeceğiz. Ayasofya bundan sonrada Hristiyanların ve bütün insanların ziyaretine açık kalacak ve bu kimliğiyle de varlığını sürdürecektir."

Kaynak: AA