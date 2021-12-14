Son dakika haberleri | Türk oyun stüdyosuna 30 milyon dolar yatırım

Oyun girişimleri Türk startup ekosistemini yukarı taşımaya devam ediyor. 2021 yılı sona ermeden Türk oyun stüdyosu Libra Softworks, yatırımcılardan 30 milyon dolar yatırım almayı başardı. İstanbul merkezli Libra Softworks, bu yatırımla Türkiye'nin en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu.

Libra Softworks, Türkiye odaklı özel sermaye şirketi Actera'nın öncülüğünde gerçekleşen yatırım turunda Türkiye'nin lider yatırım grubu Esas Holding'in katılımıyla 30 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım ile Libra, Türkiye girişim ekosisteminin en değerli ve en çok yatırım alan oyun şirketlerden biri oldu.

Global çapta milyonlarca kişinin oynadığı oyunlar geliştirmeyi hedefleyen şirket, son oyunu Joy Blast'ın global lansmanı ve yeni oyunlar geliştirmek amacı ile yatırım turuna çıktı. Geliştirdiği Joy Blast isimli fizik bazlı Match-3 oyunu ile başarısını kanıtlayan şirket, bu yatırım turuna öncülük eden Actera ve Türkiye'nin lider yatırım grubu Esas Holding'in katılımıyla 30 milyon dolar yatırım aldı. Birçok başarılı oyunda imzası bulunan ekip, Match-3 Puzzle oyunlarına farklı yaklaşımı ile küresel ölçekte önemli bir başarı yakalamayı hedefliyor.

GLOBALDE DE PARLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Libra Kurucusu ve CEO'su Enes Dişli, Türk girişim ekosistemini yukarı taşıyacak derecede önemli olan bu yatırıma dair,"Çok genç ve küçük bir ekiple yola çıktık, Joy Blast'ı bu noktaya getirdiğimiz için gururluyuz. Bundan sonra amacımız hem Joy Blast'ı hem de ekibimizi hızla büyütmek olacak. Önümüzdeki dönemde yeni oyunlarıyla ve yeni ekip arkadaşlarıyla globalde de parlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yatırıma ilişkin Actera'dan yapılan açıklamada "Libra'nın piyasaya yeni sunacağı Joy Blast oyununun global ölçekte hem ülkemizin ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Esas Holding yetkililerinin yaptığı açıklamada ise şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizdeki teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma hedefimiz çerçevesinde mobil alanda dünyanın en ilgi çeken pazarlarından biri haline gelen Türk oyun sektörüne, Libra yatırımı ile giriş yapmış olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ülkemize katma değer sağlayan ve global ölçekte başarılı olmayı hedefleyen şirketleri desteklemeye devam edeceğiz."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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