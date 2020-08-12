Son dakika haberleri: Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 2'nci kez toplandı Gelen son dakika haberlerine göre TÜRK Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında 2'nci kez toplandı.

TÜRK Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında 2'nci kez toplandı.

Sağlık Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; 'Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında, bugün ikincisi yapılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkilileri katıldı. Toplantıda Meşe, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin, Türk Konseyi üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca toplantıda, 23-28 Ağustos 2020'de üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Aşı Çalıştayı' hakkında da değerlendirmeler yapıldı' denildi.

Kaynak: DHA