Son dakika haberleri... Türk Kızılay'ı çocuklara yüzme öğretti

Son dakika haberleri... Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.

Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.

Kızılay Yunusemre Şubesi, ilçedeki 9-15 yaşları arasındaki çocuklar için yaz döneminde yüzme kursu açtı. Bir ay süre ile devam eden projede çocuklar kurs eğitmenlerden yüzme dersleri alırken, pandemi sürecinin sosyal hayatlarında oluşturduğu etkileri bir nebzede olsa hem öğrenerek hem de eğlenerek atmış oldular. Çocuklara sertifikalarının ve hediyelerinin verilmesi ile proje sonlandırılırken; çocuklar, veliler ve eğitmenleri tarafından projede emeği geçen Türk Kızılay yönetim kurulu adına Belkız Çakar ve Melek Girginoğlu'na teşekkür edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı