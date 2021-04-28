Son dakika haberleri | Türk Kızılay'dan yangında 2 kişinin öldüğü köyde iftar

Son dakika haberine göre Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği köyde iftar yemeği verildi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği köyde iftar yemeği verildi.

İlçeye bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde 3 ev ve bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, köyü ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Kızılay tarafından, köy halkı ve yangından etkilenenlere iftar verildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Sabit Tavil, yaptığı açıklamada, yangında 90 yaşındaki anne ve 60 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kızılay olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını dile getiren Tavil, "Yangın haberini alır almaz dün gece köye gelerek insanların acısını paylaşmak istedik. Bugün de mobil ikram aracımızla köye gelerek iftarlıklarımızı hazırladık. Akşam köy halkına iftar dağıttık." dedi.

Tavil, yaraların bir an önce silinmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor