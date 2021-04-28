Son dakika haberleri | Türk Kızılay'dan yangında 2 kişinin öldüğü köyde iftar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Türk Kızılay'dan yangında 2 kişinin öldüğü köyde iftar

Son dakika haberleri | Türk Kızılay'dan yangında 2 kişinin öldüğü köyde iftar
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği köyde iftar yemeği verildi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği köyde iftar yemeği verildi.

İlçeye bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde 3 ev ve bir otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, köyü ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Kızılay tarafından, köy halkı ve yangından etkilenenlere iftar verildi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Sabit Tavil, yaptığı açıklamada, yangında 90 yaşındaki anne ve 60 yaşındaki kızının yaşamını yitirmesinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kızılay olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını dile getiren Tavil, "Yangın haberini alır almaz dün gece köye gelerek insanların acısını paylaşmak istedik. Bugün de mobil ikram aracımızla köye gelerek iftarlıklarımızı hazırladık. Akşam köy halkına iftar dağıttık." dedi.

Tavil, yaraların bir an önce silinmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Türk Kızılay'dan yangında 2 kişinin öldüğü köyde iftar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:36:37. #1.14#

title