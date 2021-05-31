Son dakika haberleri: Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...

Son dakika habere göre Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti.