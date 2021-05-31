Son dakika haberleri: Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...

Son dakika haberleri: Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti.

Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti
Geleneksel yöntemlerle çıkarttıkları gül yağının gramını 100 TL'den satıyor
Geleneksel yöntemlerle çıkarttıkları gül yağının gramını 100 TL'den satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Aysal Şenol Güneş Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Türk-İş ve HAK-İŞ kamu işçilerinin en düşük aylık brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:03:19. #1.14#

title