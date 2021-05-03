Son dakika haberleri! Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri! Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Son dakika haberleri! Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.


Son dakika haberleri! Türk heyeti Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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