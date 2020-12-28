Son dakika haberleri! Türk Eczacıları Birliğinden "Kovid-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Türk Eczacıları Birliğinden "Kovid-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı" çağrısı Açıklaması

28.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:56
Son dakika haberleri! Türk Eczacıları Birliğinden

Bir son dakika haberine göre Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin önemli ve öncelikli strateji olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin önemli ve öncelikli strateji olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada hız kesmeden devam ettiği, vaka sayısının 80 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1,7 milyonu geçtiği hatırlatıldı.

Güvenli, etkili ve yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almak adına en büyük umut olduğu ifade edilen açıklamada, dünyada bazı ülkelerde aşılamanın başladığı ve Türkiye'nin ise aşıların bu hafta itibarıyla gelmesinin beklendiği ülkelerden olduğu belirtildi.

Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin, şubat sonuna kadarsa 25 milyon kişinin aşılanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke bazında örneklere bakacak olursak 38 milyonluk nüfusu olan Kanada, 266 milyon dozluk aşı için 6 şirketle anlaşmaya vardı. Bu veriler, Kanada'nın yaptığı anlaşmalarla nüfusunun 4 katına yetecek kadar aşıyı garanti altına almış olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra İngiltere'nin nüfusunun yaklaşık 3 katına, Avustralya'nın ise nüfusunun 2 katından fazlasına yetecek aşıyı satın alacak anlaşmaları yaptığı biliniyor."

"Aşıda tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmamalı"

Salgının sona erebilmesi için nüfusun belirli oranda aşılanması gerektiği bildirilen açıklamada, Kovid-19'da toplum bağışıklığını yakalamak için gereken aşılama oranının henüz bilinmediği belirtildi.

Bilim insanlarının Türkiye'de en az 55-60 milyon civarında kişiye aşı uygulanması ile salgının kontrol altına alınabileceğine yönelik öngörüsnün hatırlatıldığı açıklamada, "Toplum bağışıklığına giden yolu kısaltmak adına mümkün olduğunca farklı aşının ülkemizde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada Kovid-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin değerlendirilmesi önemli ve öncelikli bir strateji olarak değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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