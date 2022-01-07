Son dakika haberleri: Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Çelebi Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Kazakistan'daki olayların bir an önce sona ermesini, hayatın normale dönmesini ve teröristlerin yargılanmalarını beklediklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak, Kazakistan'da doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışı protesto etmek bahanesiyle çıkarılan olayları ve ardından takip eden gelişmeleri üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini belirtti.

Bu olayların şehir merkezlerine taşınması, silahlı çatışmaya dönüştürülmesi, kamu kurum ile kuruluşlarının işgali ve talanına dönüştürülmesinin "çok manidar" olduğunu dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Doğal gaz zammı bahanesi ile başlatılarak, ülke geneline yayılmaya çalışılan bu terör eylemlerinin zamanlamasının, Türkiye ile Kazakistan arasında her türlü iş birliğinin, kaynaşmanın, stratejik yakınlaşmanın, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasının, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin birlik olmaya başladığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığı değerlendirilmektedir. Bu projeksiyonun arkasında başkalarının olduğu uluslararası kamuoyunun gözünden ve bizim gözümüzden kaçmamaktadır. Kardeş Kazakistan'daki olayların bir an önce sona ermesini, hayatın normale dönmesini, teröristlerin yargılanmalarını, bekliyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri askerlerinin görevlerini tamamlayıp ülkelerine geri dönmelerini bekliyoruz."

Çelebi, olaylarda vefat edenlere Allah rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek, "Kazakistan'ı hiçbir oldubittiye teslim ettirmeyiz, gözümüz de kulağımız da kalbimiz de kardeş ülke Kazakistan üzerindedir. Her türlü koşullarda kardeş Kazakistan halkının, devletinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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