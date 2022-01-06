Son dakika haberleri! Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."
Son dakika haberler... Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.
Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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