Son dakika haberleri: Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor
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Son dakika haberleri: Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Son dakika haberleri: Turizm merkezlerinde
01.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:52

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen 1584 kaçak yapının belirli aralıklarla yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Dalaman ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Şerefler Mahallesi'ne geldi.

Bölgedeki bazı yapıların yıkımı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yardımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da yıkım çalışmalarını takip etti.

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Kaynak: AA

Manşet

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