Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haber: Konyaaltı sahili Antalya yazısı ve boş caddeler Cumhuriyet Meydanı Polislerin denetimi Polis aracı Meydandaki kedi AA Muhabiri Süleyman Elçin'in anonsu ANTALYA - "Turizm başkenti"nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının...
Konyaaltı sahili
Antalya yazısı ve boş caddeler
Cumhuriyet Meydanı
Polislerin denetimi
Polis aracı
Meydandaki kedi
AA Muhabiri Süleyman Elçin'in anonsu ANTALYA - "Turizm başkenti"nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sahil cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden