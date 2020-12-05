Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

05.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:35

Son dakika haber: Konyaaltı sahili Antalya yazısı ve boş caddeler Cumhuriyet Meydanı Polislerin denetimi Polis aracı Meydandaki kedi AA Muhabiri Süleyman Elçin'in anonsu ANTALYA - "Turizm başkenti"nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının...

Konyaaltı sahili

Antalya yazısı ve boş caddeler

Cumhuriyet Meydanı

Polislerin denetimi

Polis aracı

Meydandaki kedi

AA Muhabiri Süleyman Elçin'in anonsu ANTALYA - "Turizm başkenti"nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sahil cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Turizm kenti sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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