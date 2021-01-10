Turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı
10.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:03
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler yağmura rağmen Sultanahmet Meydanı'nın keyfini çıkardı. Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler yağmur altında gezip, fotoğraf çektirdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı