Son dakika haberleri! Turgutluspor'dan defansa yeni transfer
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Son dakika haberleri! Turgutluspor'dan defansa yeni transfer

Son dakika haberleri! Turgutluspor'dan defansa yeni transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Turgutluspor 19 yaşındaki defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Turgutluspor 19 yaşındaki defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Turgutluspor, son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen Nuri Emre Akşit görüşme sonunda formayı 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan Akşit, "Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutusporumuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Akşit'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, "Nuri Emre Akşit, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Nuri Emre Akşit'in gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Nuri Emre Akşit kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haberleri! Turgutluspor'dan defansa yeni transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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