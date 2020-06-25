Son dakika haberleri: Turgutlu'da çocuklar ve gençler, spor şenliğinde eğlendi
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Son dakika haberleri: Turgutlu'da çocuklar ve gençler, spor şenliğinde eğlendi

Son dakika güncel haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için spor şenliği düzenledi.

Son dakika haberleri: Turgutlu'da çocuklar ve gençler, spor şenliğinde eğlendi
25.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:15

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için spor şenliği düzenledi.

Irlamaz Spor Vadisi'nde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınan şenlikte, çocuklara kitap hediye edildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şenlikte, çocuklar çeşitli yarışmalara ve spor aktivitelerine katıldı.

Kaynak: AA

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