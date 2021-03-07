Son dakika haberleri... Turgutlu Belediyesporlu kadın basketbolcular öldürülen hemcinslerini andı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesi Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinayete kurban giden kadınları anmak için video hazırlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cinayete kurban giden kadınları anmak için video hazırlandı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Turgutlu Belediyespor'un oyuncularının rol aldığı videoda, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere dikkat çekiliyor.

Öldürülen bazı kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaların kullanıldığı videoda, cinayet haberlerinden kesitler sunuluyor.

Video, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın "Biz bu takımı sadece parkede mücadele etmesi için değil, tüm kadınların hayattaki mücadelesi adına kurduk." ifadeleriyle sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen