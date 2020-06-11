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Son dakika haberleri! Turgut Özal Mahallesindeki kentsel dönüşümün detayları açıklandı

Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Son dakika haberleri! Turgut Özal Mahallesindeki kentsel dönüşümün detayları açıklandı
11.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:05

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek. Turgut Özal Mahallesi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi 606 konuttan oluşuyor. Yaklaşık 260 milyon lira maliyetli projede sosyal tesis alanı, açık havuz, voleybol sahası ile açık ve kapalı otoparklar yer alacak.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere hafta başında Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesini Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüteceklerini açıklamıştı.

Turgut Özal Mahallesinde Şehir Hastanesinin hemen yanındaki alanda 180 hak sahibi bulunuyor. Bölgedeki çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirecek. Çalışmanın en kısa sürede başlayıp vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Manisa'nın geleceğini planlamak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık işbirliğinde gerçekleşecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Projenin detayları açıklandı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Turgut Özal Mahallesinde yapılması planlanan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi 606 konuttan oluşuyor. Yaklaşık 260 milyon lira maliyetli projede sosyal tesis alanı, açık havuz, voleybol sahası ile açık ve kapalı otoparklar yer alıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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